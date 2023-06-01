البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مركز النيل للأشعة بقيمة 311.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل بحجم تداول 32.047 ألف سهم بقيمة 311.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات).

كما تم تنفيذ صفقة على الشركة الدولية السعودية المصرية للإمدادات والإلكترونيات - سالك مصر بحجم تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية بحجم تداول 3.9 مليون سهم بقيمة 100.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 15.8 مليون سهم بقيمة 604.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 93 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 919.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 6.73%، واستحوذت المؤسسات على 17.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، 290.1 ألف جنيه، 60.3 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.