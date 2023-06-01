الأولى على إعدادية الجيزة: توقعت التفوق بعد تعب عام.. وتنظيم الوقت سر النجاح

كتبت ريم عبد الحميد

حالة من السعادة الغامرة عمت منزل الطالبة هايدى أشرف بدر بسطاوى ، الأولى على محافظة الجيزة فى الشهادة الإعدادية، والتى حصلت على الدرجة النهائية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد قدم التهنئة طلبة الشهادة الإعدادية ممن اجتازوا الحد الأدنى لنسب النجاح بمدارس التعليم الأساسى والمهنى ومدارس المكفوفين والصم وضعاف السمع. وقدم المحافظ تهنئة خاصة لأوائل الطلبة والحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة والبالغ عددهم 255 طالب وطالبة، متمنياً لجميع الطلبة من أبناء المحافظة دوام النجاح والتوفيق.

والتقت اليوم السابع الطالبة "هايدى"، التى أعربت عن فرحتها الشديدة بهذه النتيجة، وقالت إنها كانت تتوقع أن تحصد المركز الأول على مستوى المحافظة، لأنها كان لديها إصرار على تحقيق ذلك والتزامت بالمذاكرة الجادة طوال العام سعيا لذلك، وكانت على ثقة بأن الله لن يضيع جهدها.

وعن أسرار نجاحها وتفوقها، قالت هايدى إنها حرصت منذ البداية على تنظيم الوقت بين المذاكرة والدروس الخصوصية، لضمان تحقيق أقصى استفادة، مع المواظبة على أداء الصلوات فى أوقاتها، والذى اعتبرته أحد أهم عوامل نجاحها. وذكرت هايدى أن المذاكرة فى فترة الليل كانت الأفضل لها لما بها من هدوء يساعدها على التركيز.

وأكدت هايدى أن فرحتها كبيرة بهذا النجاح والتفوق، ليس فقط لأنه أفضل جائزة لتعب عام كامل، ولكن أيضا لأنها استطاعت أن تدخل السعادة والسرور على عائلتها، خاصة وأن شقيقتيها التوأم من المتفوقين أيضا.

وأعربت هايدى عن أملها فى الالتحاق بدراسة علوم الكمبيوتر Computer Science فى الجامعة، وأن تحقق التفوق فى هذا المجال الذى تعشقه كثيرا.

وإلى جانب الدراسة، قالت هايدى إنها تحب القراءة والرسم فى أوقات فراغها، كما أنها تقوم بعمل بعض المشغولات اليدوية البسيطة خلال فترة الاجازة الصيفية.