اتهامات لوزراء بريطانيين بالتستر على سفير لندن بأمريكا في تسريب معلومات لحبيبته

كتبت نهال أبو السعود

اتهم موظف بريطاني سابق الحكومة البريطانية بمحاولة التستر على "جرائم" من قبل السفير البريطاني ‏السابق لدى الولايات المتحدة السير كيم داروتش، بزعم تسريب الأخير معلومات استخباراتية لحبيبته.

وفقا لصحيفة الجارديان، يقاضي الموظف أندرو هيل بيرن، وزير الخارجية ، جيمس كليفرلي ، ووزير التجارة ‏الدولية ، كيمي بادنوش ، زاعما أنه تم القبض عليه من أجل صرف الانتباه عن السير كيم داروتش ، سفير ‏المملكة المتحدة السابق في الولايات المتحدة.‏

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على هيل بيرن في منزله في عام 2020 أثناء تعافيه من جراحة ‏السرطان بسبب مزاعم بأنه سرب برقيات دبلوماسية انتقد فيها داروش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ‏

ونفي هيل بيرن التهم الموجهة إليه بكونه مسرب تلك البرقيات، ولم توجه اتهامات له، في ادعائه القانوني، يزعم أن اعتقاله كان يهدف إلى ‏صرف الانتباه عن داروش ، الذي يدعي أنه كان يسرب معلومات استخباراتية - لا علاقة لها بالبرقيات - من ‏تحالف العيون الخمس.‏

ويزعم هيل بيرن أن داروتش سفير المملكة بالولايات المتحدة كان على علاقة بمراسلة وقدم لها ‏معلومات سرية. ونفت المراسلة وجود علاقة غرامية مع داروش أو تلقيها معلومات استخبارية منه.‏

في جلسة استماع عبر الإنترنت ، استمع القاضي ، ماستر دافيسون ، إلى الحجج حول ما إذا كان بإمكان ‏الحكومة تقديم دفاع "مغلق". وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن مشاهدة المواد المغلقة إلا من قبل ‏المدافعين الخاصين الذين لا يستطيعون مناقشة الأدلة مع أي شخص آخر ، بما في ذلك الأطراف - ‏ومحاميهم العاديين - في القضية.‏

وفي بيان صادر عن هيل بيرن ، قرأه على المحكمة محاميه، بول دياموند ، قال المدعي إن هناك "تسترًا ‏رسميًا من الحكومة البريطانية لجرائم كيم داروتش" وكانت تستخدم قانون العدالة والأمن ، والذي عادة ‏ما يكون يعملون في قضايا الإرهاب ، للقيام بذلك.‏

استقال داروش من منصبه سفيراً للولايات المتحدة في يوليو 2019 ، بعد أن رفض وزير الخارجية آنذاك ‏، بوريس جونسون ، دعمه بعد تسريب برقيات وصف فيها داروتش إدارة ترامب بأنها مختلة وظيفياً ‏وغير كفؤة ، وأن الرئيس السابق يشع بعدم الأمان.‏

وقال دياموند للمحكمة إن الكونجرس الأمريكي يفكر في عقد جلسات استماع في المزاعم ضد داروتش.