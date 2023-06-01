اتهامات لوزراء بريطانيين بالتستر على سفير لندن بأمريكا في تسريب معلومات لحبيبته

اتهم موظف بريطاني سابق الحكومة البريطانية بمحاولة التستر على "جرائم" من قبل السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة السير كيم داروتش، بزعم تسريب الأخير معلومات استخباراتية لحبيبته.
وفقا لصحيفة الجارديان، يقاضي الموظف أندرو هيل بيرن، وزير الخارجية ، جيمس كليفرلي ، ووزير التجارة الدولية ، كيمي بادنوش ، زاعما أنه تم القبض عليه من أجل صرف الانتباه عن السير كيم داروتش ، سفير المملكة المتحدة السابق في الولايات المتحدة.
وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على هيل بيرن في منزله في عام 2020 أثناء تعافيه من جراحة السرطان بسبب مزاعم بأنه سرب برقيات دبلوماسية انتقد فيها داروش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونفي هيل بيرن التهم الموجهة إليه بكونه مسرب تلك البرقيات، ولم توجه اتهامات له، في ادعائه القانوني، يزعم أن اعتقاله كان يهدف إلى صرف الانتباه عن داروش ، الذي يدعي أنه كان يسرب معلومات استخباراتية - لا علاقة لها بالبرقيات - من تحالف العيون الخمس.
ويزعم هيل بيرن أن داروتش سفير المملكة بالولايات المتحدة كان على علاقة بمراسلة وقدم لها معلومات سرية. ونفت المراسلة وجود علاقة غرامية مع داروش أو تلقيها معلومات استخبارية منه.
في جلسة استماع عبر الإنترنت ، استمع القاضي ، ماستر دافيسون ، إلى الحجج حول ما إذا كان بإمكان الحكومة تقديم دفاع "مغلق". وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن مشاهدة المواد المغلقة إلا من قبل المدافعين الخاصين الذين لا يستطيعون مناقشة الأدلة مع أي شخص آخر ، بما في ذلك الأطراف - ومحاميهم العاديين - في القضية.
وفي بيان صادر عن هيل بيرن ، قرأه على المحكمة محاميه، بول دياموند ، قال المدعي إن هناك "تسترًا رسميًا من الحكومة البريطانية لجرائم كيم داروتش" وكانت تستخدم قانون العدالة والأمن ، والذي عادة ما يكون يعملون في قضايا الإرهاب ، للقيام بذلك.
استقال داروش من منصبه سفيراً للولايات المتحدة في يوليو 2019 ، بعد أن رفض وزير الخارجية آنذاك ، بوريس جونسون ، دعمه بعد تسريب برقيات وصف فيها داروتش إدارة ترامب بأنها مختلة وظيفياً وغير كفؤة ، وأن الرئيس السابق يشع بعدم الأمان.
وقال دياموند للمحكمة إن الكونجرس الأمريكي يفكر في عقد جلسات استماع في المزاعم ضد داروتش.
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