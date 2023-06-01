أحمد البطراوى: E Systematic تحقق أخيرا حلم إصدار شهادة ميلاد ورقم للعقار وربط مصر بالأسواق العالمية

اليوم بدء التشغيل التجريبي للمنصة وتصدير العقارات بعرضها على ملايين المسوقين حول العالم

الطفرة العمرانية في مصر جعلت المشروعات العقارية تضاهي مثيلاتها في كبرى دول العالم

محمد خطاب: الأولوية لمشروعات مدن الجيل الرابع ولدينا اتفاقيات مع كبرى الشركات العقارية

محمد البطراوي: الشركة حصلت على تقنيات MLS للعمل في ٦ دول بالشرق الأوسط والبداية من مصر

تبدأ اليوم شركة E Systematic في تشغيل منصة Egypt MLS، والتي ستحقق حلم الدولة في إصدار شهادة ميلاد ورقم قومي للعقار المصري، وتفتح الباب أمام تسويقه للعالم باللغة التي يحتاج إليها، من خلال ربط مصر بكافة الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد البطراوي، رجل الأعمال المصري الأمريكي، والذي يرأس مجلس إدارة شركة E Systematic، إن الفترة الحالية وما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة، كان دافعا كبيرا لضرورة توجيه الاستثمارات إليه، وخاصة في ذلك الوقت الذي تمثل فيه الاستثمارات الأجنبية أهمية كبيرة، لافتا إلى أنه آن الأوان لبدء تسويق العقار المصري أمام العالم.

ولفت إلى أن رأسمال الشركة يبلغ مليار جنيه، تم استثماره في بناء المنصة والتي سيبدأ التشغيل التجريبي لها اليوم، موضحا أن شركة E Systematic أصبحت الوكيل الحصري لتقنيات MLS من شركة Core Logic العالمية.

وتابع أن هناك طفرة عمرانية كبرى ونقلة حدثت في السوق العقاري المصري من ناحية الإنشاءات الضخمة، وأصبحت المشروعات تضاهي مثلها في الدول الغربية، ولكن علي مستوى التسويق ظلت مصر حبيسة للطرق التقليدية وبعيدة تماما عن الحلول الرقمية رغم التقدم الملحوظ في هذا الملف على مستوى الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولكن العقار كان بعيدا تماما.

وأوضح أن تقنيات MLS العالمية هي اختصار لنظام multiple listing service الذي يتحكم بشكل كلي في عمليات تداول العقار داخل الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية بشكل احترافي، وفور عرض المشروعات العقارية المصرية على المنصة، فإنها ستكون متاحة أمام ملايين المسوقين حول العالم، من خلال ربط مصر بكافة الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس شركة E-Systematic، وحصلت تلك الشركة علي حقوق الفرانشايز الحصرية من شركة CORE LOGIC، في منطقة الشرق الأوسط وتضم أسواق 6 دول وهي مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، وسيتم البدء بالسوق المصري، حيث تم ارتفع حجم الاستثمارات من 200 مليون جنيه إلى مليار جنيه خلال أشهر قليلة.

ومن جانبه قال محمد خطاب رئيس قطاع التسويق والبيع بالشركة، إن المنصة ستحدث نقلة كبري في السوق العقاري وهي حلم مصر للدخول العقارات عصر الديجيتال والتصدير العقاري، لافتا إلى أنه سيتم فتح التسجيل في المنصة لشركات التطوير العقاري وشركات الوساطة وسيكون حق الدخول للشركات المسجلة والتي تمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

وتابع أنه سيكون لكل عضو اسم ورقم تعريفي مؤمن، ويصعب اختراقه، أما مسئولية إدراج المشروعات علي السيستم ستكون لشركات التطوير العقاري المالكة للمشروع، على شرط أن يكون المشروع قد حصل علي القرار الوزاري، ومستوفي كافة الاشتراطات.

وأوضح أنه سيتم وضع بيانات تفصيلية، فمثلا البيانات الخاصة بالوحدة مثل المشروع ومكانه بالتفصيل مع خريطة من تطبيق جوجل توضح موقعه والخدمات الملاصقة له، ونوع النشاط سكني أم تجاري أم إداري، والموقف من التنفيذ، والمساحة بشكل دقيق وعدد الحجرات ومساحة كل حجرة، والأسعار وطرق السداد المختلفة، ومواصفات التشطيب، ومواعيد التسليم المتوقعة.

وأكد أن الشركة تهتم بكل مشروعات مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر والقاهرة الجديدة وأكتوبر وغيرها، ولديها تفاهمات حاليا مع الحكومة لوضع العديد من المشروعات التابعة لها، وأيضا تم توقيع الاتفاقيات مع عدد شركات التطوير والوساطة العقارية.

وأشار إلى أنه خلال 3 أشهر من الإطلاق ستغطي المنصة حصة كبيرة من السوق ونستهدف أن تكون منصة MLS هي البوابة الرئيسية لبيع وشراء العقار في مصر خلال فترة قصيرة جدا.

وقال محمد البطراوي مدير المشروع، إن فكرة منصة Egypt MLS تعتمد على نقل كافة التداولات الخاصة بسوق العقارات الي منصة واحدة إلكترونية، تضم مجموعة ضخمة من البيانات من كافة أطراف السوق، لافتا إلى أن فكرة تجميع البيانات هي التي جعلت سوق العقارات الأمريكي هو الأكثر انتشارا والأكبر مبيعا.

وأضاف هذه المنصة تقوم علي تنفيذها شركة واحدة فقط في العالم وهي CoreLogic ومقرها كاليفورنيا، من الولايات المتحدة، ويصل حجم التداول عليها بنحو تريليون دولار سنويا.

ولفت مدير المشروع إلى أن نظام MLS أصبح معتمدا في كبري دول العالم ، وبدءا من العام الجاري أصدرت الحكومة الكندية توجيهات باعتماده كنظام رسمي لتداول العقارات، خاصة وأنه ساهم في تنظيم السوق ورفع معدلات الشراء من الخارج، وزاد من مصداقية الشركات والمسوقين.

وأكد أنه من خلال المنصة، فإن كل عقار سيحمل رقم تعريفي خاصة به هو أشبه بالرقم القومي أو شهادة ميلاد لهذا العقار تسجل عليه كافة المعاملات التي تتم عليه، وهذا كان حلم مصري وهدف حكومي حيث يعد خطوة أولي لتوثيق الثروة العقارية في مصر.

عمل رجل الأعمال المصري الأمريكي أحمد البطراوي في سوق العقارات الأمريكي منذ أكثر من 35 عاما، نجح خلال تلك الفترة في تأسيس مجموعة من الشركات التي تعمل في مجال التسويق العقاري، والحلول الرقمية وتكنولوجيا التسويق العقاري، وحقق خلال السنوات الثلاث الماضية فقط مبيعات تجاوزت قيمتها مليار دولار، وقبل عامين تقريبا قرر بدء استثمار جديد في مصر.



أحمد البطراوى