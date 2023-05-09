وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب الحاصلين على مراكز جمهورى فى التصوير الفنى

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، كل من الطالبة آية محمد عبدالمعبود إدارة بيلا التعليمية، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني 2023، والطالب يوسف مسعد محمد محمود إدارة فوة التعليمية والحاصل على المركز العاشر جمهوري في مسابقة التصوير الفني 2023، موجها الشكر للطلاب على مجهودهم الرائع كما وجه لنبيل محمد عبدالله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك عبده، موجه أول مركزي، على دعمهم وتشجيعهم للمواهب والبراعم الجميلة، متمنيا لهم دوام التميز والرقي، كما وجه الشكر لأسر الطلاب لدعمهم واهتمامهم بموهبة أبنائهم متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

كما أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الادارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2016 لإدارة دسوق التعليمية ،بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.



تكريم الحاصلين على المركز الاوزل جمهوري في التصوير الفني



تكريم طالبة واسرتها