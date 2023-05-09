هدم منطقة سكنية مهجورة تعرف باسم "تشيرنوبيل أسكتلندا".. اعرف القصة

كتب خالد إبراهيم

قررت السلطات الاسكتلندية، هدم المنطقة المهجورة التى تعرف باسم "تشيرنوبيل الاسكتلندية" بعد نزاع طويل ومرير بين أصحاب المكان ومجلس إنفركلايد، مع تأكيد السلطة المحلية أن الضباط تلقوا تعليمات بالاستعداد للشراء الإجبارى.

تعتبر ملكية Clune Park المهجورة فى Port Glasgow تناقضًا صارخًا مع مخطط الإسكان المزدهر الذى كان مليئًا بمجتمع من عمال أحواض بناء السفن فى عشرينيات القرن الماضى، وبذلك بحسب ما ذكر موقع dailyrecord.



تشيرنوبل الاسكتلندية

430 شقة فى المنطقة

يُعتقد الآن أن أقل من 10% من السكان يعيشون فى منطقة تتألف من 430 شقة بعد أن تم التخلى عنها، كان الموقع فى يوم من الأيام أرخص مكان لشراء العقارات فى بريطانيا بعد بيع شقة واحدة مقابل 7000 جنيه إسترلينى فقط فى مزاد علنى.

قام المستكشف الحضرى كايل أوربكس بجولة فى المنطقة السكنية المخيفة العام الماضى وقال لصحيفة "ديلى ريكورد"، إنه صُدم لرؤية الناس ما زالوا يعيشون هناك، وقال "من أكثر الأشياء التى أدهشتنى أن غالبية الكتل المسطحة مهجورة لكن بعض الناس لا يزالون يعيشون هناك، ولا تزال بعض الشقق بها الكثير من الممتلكات، مثل شخص ما خرج من ولم يعد".

وأضاف "خارج الشقق، من المدهش أن نرى الناس ما زالوا يمارسون حياتهم الطبيعية ويدخلون إلى منازل مجاورة للمنطقة عندما يكون 80% منها مهجورًا، إنه لأمر محزن أن ترى ما كان يمكن أن يكون يوما مزدهرا المجتمع، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض، كل ذلك يقع فى نفسه فى حالة مهجورة".