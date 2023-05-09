نقيب الأطباء البيطريين: 70% من الأمراض ذات أصل حيوانى.. ويطالب بتعيينات

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، كافة الجهات المعنية، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مؤكدا أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هى ذات أصل حيوانى، مؤكدا أن الطب البيطرى له دور وقائى هام جدا لحماية الإنسان.

وأوضح سليم، أن التعيينات توقفت منذ 28 عام، مشيرا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين، حيث كان خريجى الطب البيطرى يعينون بقرار وزارى من وزير الزراعة فى حينه بشكل سنوى، وأخر قرار صدر كان فى عام 1995 لتعيين خريجى سنوات 92،93،94، وفى عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات وتم الموافقة على تعيين 6 آلاف تم تعين منهم 2165 طبيب بيطرى فقط.