ندوات توعية وتثقيف للمرأة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وفي اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تم تنفيذ ندوات تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا بالمراكز والاحياء والوحدات القروية علي مستوي المحافظة، وذلك من خلال إدارة شئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والصحة والاوقاف بالمحافظة.

واستهدفت الندوات التعريف بمفهوم تكافؤ الفرص، ودور الأسرة و دور المرأة فى تربيه الابناء وايضا عدد من القضايا الاجتماعيه كالابتزاز الالكترونى واختيار الشريك، وكذلك عدد من القضايا الصحيه تنظيم الاسرة وزواج القاصرات وكذلك بناء العلاقات الايجابية داخل الاسرة، وما يترتب على ذلك من خروج أفراد ناجحين قادرين على التعامل ومواجهة الظروف الحياتية الصعبة بإعتبار أن الأسرة هى نواة المجتمع وتناولت الندوات الحديث عن أهمية الترابط الأسري وتنمية العلاقات الإجتماعية و ترتيب الأدوار داخل الأسرة.

وأكد "مختار" أن هذه الندوات تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية والتعامل الايجابي مع كافة القضايا الحياتية.

ومن جانبها أوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم تنفيذ هذه الندوات بقري طنيخ بنبروه ودميرة مركز طلخا وكل من احياء شرق وغرب المنصورة ومدينة الجمالية وذلك بالتنسيق والتعاون مع ياسمين مهند مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وبمشاركة وتعاون مسئولي شئون المرأة ووحدات تكافؤ الفرص بالوحدات المحلية التي تم تنفيذ الندوات بها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الانسان وتوعيته وتثقيفه بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.