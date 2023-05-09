اليوم السابع
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ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخصا قادمين من السودان.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:11 م
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخصا قادمين من السودان.. صور ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير تعليمات برفع درجة الاستعداد وإتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى بالتنسيق مع أعضاء مجتمع الموانئ (جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى..... إلخ ) لسرعة إنهاء الاجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.
 
واستقبل ميناء سفاجا البحرى صباح اليوم إحدى الوحدات البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية والمخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الأخرى  بدولة السودان ( 272 مصريا و184 سودانيا و5 بريطانيين و1 أمريكي و1 كيني و3 روانديين ) وكان في استقبال العائدين اليوم بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي. 
 
وقام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير عدد 12 أتوبيس من شركات وزارة النقل بواقع عدد 6 أتوبيسات من شركة الإتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) وعدد 6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص) وذلك علي نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة بالإضافة الى التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية واعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة كافة الافراد.
 
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (1)
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (2)
حافلات تنقل  466 شخص قادمين من السودان 

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (3)
ميناء سفاجا البحرى يستقبل السودانيين

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (4)
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 سودانيا
 
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (5)
ميناء سفاجا البحرى 

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (6)
 466 شخصا قادما من السودان

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (7)
ميناء سفاجا البحرى 

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (8)
استقبال السودانيين

ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (9)
الحافلات 
 
ميناء سفاجا البحرى تستقبل 466 شخص قادمين من السودان (10)
ميناء سفاجا البحرى يستقبل 466 شخصا

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