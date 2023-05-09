ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30800 طن تشمل: 300 طن اسمنت معبأ و3400 طن مولاس و6100 طن يوريا و700 طن رمل و9800 طن كلينكر و10500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43213 طن تشمل: 800 طن خشب زان و7000 طن فول و400 طن خردة و7866 طن حديد و7500 طن كسب صويا و13626 طن ذرة و5376 طن قمح و1873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 645 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 617 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178444 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 112121 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3985 طن قمح متجهين إلى شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5368 شاحنة.