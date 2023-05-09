ميقاتي يبحث مشروع تخفيض الأعباء التشغيلية للأبنية الحكومية

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مشروع تخفيض أعباء إيجارات المكاتب والأعباء التشغيلية للأبنية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير اللازمة لإصلاح القطاع العام.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الاثنين، مع وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية بحكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي.



وقالت رياشي إنها عرضت على رئيس الحكومة أجواء الاجتماع الذي جمعها بنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والذي تم خلاله بحث إطلاق عمل لجنة دراسة الزيادات التي قدمت للقطاع العام وإعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير لإصلاح القطاع العام.



وأضافت أنه تقرر عقب اجتماعها بميقاتي متابعة التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة للانعقاد في أسرع وقت لعرض الزيادات والمساعدات التي أقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدراسة أية مساعدات أخرى يمكن إقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة؛ لتأمين الحد الأدنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيدا لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأمينًا لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن اللقاء تضمن عرض مشروع تخفيض أعباء إيجارات المكاتب والأعباء التشغيلية للأبنية التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة، مؤكدة أنه تقرر إعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الأعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه التكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءً على تعميم سيصدر عن رئيس الحكومة.