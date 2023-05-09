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مياه كفر الشيخ: غدا قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدينة سيدى غازى للصيانة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 07:47 م
مياه كفر الشيخ: غدا قطع المياه لمدة 9 ساعات عن مدينة سيدى غازى للصيانة انقطاع مياه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه، غداً الأربعاء، عن مدينة سيدي غازي، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط 400مم على الطريق الدولي أمام قرية الاتحاد، مما يتسبب فى انقطاع المياه عن "قرى الاتحاد- كفر المرابعين-المرابعين- الحيطية- السرايا- ويؤثر على مجلس قروي الوزارية- وأبو ريه بالرياض".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة،وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


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