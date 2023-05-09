اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:38 م
أكرم القصاص
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موسكو تحتج لدى وارسو على الممارسات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:00 م
موسكو تحتج لدى وارسو على الممارسات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس لافروف
أ ش أ

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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستحتج لدى بولندا على الممارسات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس، ومنعهم من وضع إكليل من الزهور عند نصب الجندي السوفيتي بوارسو في الـ9 من مايو.

وقالت الخارجية الروسية -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إنه "تم إبلاغ وزارة الخارجية البولندية بالمراسم التي خططت لها السفارة، لكن السلطات البولندية لم تمنع الأعمال الاستفزازية لـ"المتظاهرين"، مضيفا أنه سيتم تقديم احتجاج شديد اللهجة للجانب البولندي.

وأشارت الوزارة إلى أن موسكو تعتبر تعطيل الاحتفال بمناسبة يوم النصر في وارسو "مظهرا آخر غير ودي من الجانب البولندي".

وأغلق حشد من المتظاهرين الطريق أمام السفير الروسي في المقبرة التذكارية في وارسو، ومنعوه من وضع إكليل من الزهور عند النصب المذكور، ولم يتمكن السفير الروسي وعدد من موظفي السفارة من الاقتراب من النصب، وتم دفعهم إلى السيارة ما اضطرهم إلى المغادرة دون أداء المراسم.

 


موسكو

الدبلوماسيين الروس

وارسو

الحرب الروسية الاوكرانية



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