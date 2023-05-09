مصرع طفل 5 سنوات في حادث اصطدام دراجة نارية في الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه عقب تصادم دراجة نارية به في منطقة نجع الخطباء شرق مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية في طفل لدي عبوره الشارع بمنطقة نجع الخطباء شرق مدينة الأقصر، وتم نقل جثمان الطفل البالغ من العمر 5 سنوات لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لحين فحصها وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان قد لقي مواطن وسيدة مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بالشوم والأسلحة النارية بين عائلتين في منطقة نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة ميهوب في نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتطورت المشاجرة لاطلاق أحد طرفي المشاجرة الاعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع سيدة ومواطن وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.