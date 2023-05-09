مساعد وزير الصحة يتفقد مشروعات صحية تحت الإنشاء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- السيد فلاح - صبرى غانم

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات القومية، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، المشروعات الصحية تحت الإنشاء بمحافظة الإسماعيلية ؛للوقوف على أعمال التطوير الجارية ونسب الإنجاز، لسرعة تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة.

وتأتى الزياره فى إطار المتابعة الميدانية لسير العمل ومتابعة التجهيزات اللازمة لاستكمالها ،حيث تفقد فى بداية جولته أعمال الإنشاءات ومعدلات التنفيذ بمستشفى القنطره غرب، واجراءات البدء فى التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيدًا لدخولها ضمن منشآت المرحلة الثالثة بمنظومة التامين الصحي الشامل بالاسماعيلية.

كما تابع مساعد الوزير ،سير العمل بالمشروعات القائمة بمستشفيات القصاصين المركزى ،مستشفي ابو صوير المركزي ،مستشفي التل الكبير المركزي والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات ،مؤكدا على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وتذليل أى عقبات لإنهاء كافة المشروعات القومية الهندسية والإنشائية بالمراحل الحالية من تطوير المنشآت الصحية بالاسماعيليه والتي ستعود بدورها على التوسع في تقديم الخدمات الصحية ولتخفيف الضغط على مجمع الإسماعيلية الطبي، وتقديم افضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور دكتورة ريم مصطفي مساعد وكيل وزارة الصحة، عددًا من استشاري ومسؤولي المشروعات الهندسية بوزارة الصحة والسكان ،دكتور طارق العنتبلي مدير ادارة التخطيط ودكتوره نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالإسماعيلية.