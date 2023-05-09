مدير المستشفيات الجامعية يتفقد مراكز الرعاية الأولية لصحة الأسرة وعلاج الأورام والطب النووى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ب جامعة قناة السويس مركز الرعاية الأولية لصحة الأسرة للوقوف على آخر المستجدات بأعمال التشغيل وتطوير ورفع كفاءة المركز تجهيزيا وانشائيا ثم تفقد مركز علاج الأورام والطب النووى وآخر مستجدات أعمال التطوير به.

وأكد الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية قائلا:نحن نسير على خطى ثابته فى تجهيز وتطوير مركز رعاية صحة الأسرة ومركز علاج الأورام وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ليتم تسجيل المراكز وانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المرضى بمحافظات القناة وسيناء.

ووجه مدير المستشفيات الجامعية بالإسماعيلية بسرعة الانتهاء من تطوير المراكز وفقاً للجداول الزمنية المحددة مشيرًا إلى أن العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم هم اولى المستفيدين من تقديم خدمة الرعاية الأولية وذلك لتسهيل الخدمة الطبية المقدمة لهم.

رافق مدير المستشفيات الجامعية خلال جولته التفقدية الدكتور ابراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للمشروعات الهندسية ومجدى النخيلي مدير عام الشئون المالية والإدارية.

ياتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لأعمال التطوير والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية.