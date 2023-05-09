محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لفحص شكواهم

وتضمن اللقاء شكوى معلم بمدرسة البتانون الصناعية يتضرر من قرار نقله إلى المديرية وقد أحال المحافظ طلبه إلى مديرية التربية والتعليم لفحص شكواه مشيرا إلى أنه لامانع من بقائه بالمدرسة مراعاة لظروفه الصحية، ووجه المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى معلم بمدرسة السيد البدوى الثانوية ببركة السبع يتضرر من قرار فصله، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما كلف المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم باتخاذ اللازم فورا تجاه طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة يلتمس إجراء معاينة لمنزله من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .