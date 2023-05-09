اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:42 م
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ماس كهربائى يتسبب فى نشوب حريق بموتور مصعد بمنطقة الهرم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:35 م
ماس كهربائى يتسبب فى نشوب حريق بموتور مصعد بمنطقة الهرم السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بموتور مصعد عقار في الهرم، نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه دون إصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الهرم، وتم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين من خلال المعاينة والتحريات، حدوث ماس كهربائي بموتور المصعد، بالطابق الحادي عشر للعقار، ونتج عن ذلك تساقط بعض أجزاء الموتور على كابينة الاسانسير وإتلافها دون إصابات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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