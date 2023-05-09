فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بقتل ربة منزل وابنتها بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثتين لربة منزل وابنتها داخل مسكنهما في منطقة المنيرة الغربية، للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وتم الاستماع لأقوال مكتشف الحادث، بالإضافة إلى أقوال عدد من أفراد عائلتهما والجيران، في محاولة لكشف آخر المترددين على الضحيتين، وبيان وجود خلافات تجمعهما مع آخرين من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثتين داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ربة منزل وابنتها بهما طعنات.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.