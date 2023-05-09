فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG) بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- د. أشرف حيدر: الجامعة تستعد للعام الدراسى الجديد بأقوى خدمة تعليمية.. وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات عالمية لتقديم مستوى متميز فى مختلف التخصصات أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للقبول للجامعة من طلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG)، والطلاب الوافدين، للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بدء من اليوم الثلاثاء، كما يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى، يأتى ذلك فى إطار توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستمر فى تقديم خدماتها التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى الى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى الى تحويل الجامعات الكبرى الى "جامعات ذكية" تطبق اعلى معايير الجودة فى طرق التدريس، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق.

وأشار د. حيدر إلى أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية، موضحا أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها تقديم خدمات متنوعة للطلاب بأسعار معقولة بحيث لا تكون عبء على المواطن المصري في ظل حرص الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على التكاتف والنهوض بمستوى الحياة التعليمية، موضحا أن الجامعة تعمل على تقديم كل الخدمات التى يحتاجها الطلاب أثناء عملية التعليم، بمواصفات عالمية، وتوفر للطلاب سوق عمل بعد تخرجه من الجامعة، فيمكن للطالب المتخرج من هذه الجامعة أن يعمل في عدد كبير من القطاعات.

وأكدت مى عبد البر مدير القبول والتسجيل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة فتحت باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG) للالتحاق بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، ويحق للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة العام الماضى التقدم، وفق الحدود الدنيا، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم مباشرة.

وأوضحت مى عبد البر أن الطلاب يسعون دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية.