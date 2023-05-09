ضبط مسن استولى على 55 ألف جنيه من شاب بسوهاج بزعم تسفيره للخارج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من شخص بالمعاش لقيامه بالنصب والإحتيال على شاب يقسم بدائرة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له بدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يفيد قيام مسن بالمعاش بالنصب على شاب بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل له خارج البلاد.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قام بها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج بورد محضراً لقسم شرطة جرجا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو عمرو ح ف ا سن 26 حاصل علي بكالوريوس علوم وتربية ويقيم دائرة قسم شرطة جرجا بتضرره من المدعو يوسف ع ا ي 66 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليه والحصول منه علي مبلغ مالي قدره " 55.000 " جنيهاً مقابل تدبير فرصة عمل له بدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.