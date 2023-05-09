ضبط سيارة نقل محملة بـ60 طن تقاوى قمح بدون تصريح بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة على الاسواق والمطاحن لمتابعة أعمال توريد القمح للشون والصوامع المختلفة وحظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف.
وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة نقل محملة بـ60 طن تقاوى قمح بدون تصريح، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومحمد عبد العال وكيل مديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.
يذكر ان ما تم توريدة من القمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة حتى الآن بلغ 84 ألف طن وأنه جارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراع، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة .
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