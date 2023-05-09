ضبط سيارة نقل محملة بـ60 طن تقاوى قمح بدون تصريح بالبحيرة

يذكر ان ما تم توريدة من القمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة حتى الآن بلغ 84 ألف طن وأنه جارى فرز الأقماح الموردة لتحديد درجتها تمهيدا لصرف المبالغ المالية المستحقة للموردين عن طريق البنك الزراع، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام بالبحيرة هى 39 صومعة وشونة متمثلة بمراكز المحافظة المختلفة .