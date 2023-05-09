ضبط أكثر من 5 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بالشرقية

كتبت أسماء نصار

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 115 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 5 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى، كما تم الانتهاء من اعطاء 624 الف و386 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كذلك ترقيم 13 ألف و84 رأس ماشية وتنظيم 74 ندوة ارشادية و452 لقاء إرشادي.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.