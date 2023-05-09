صعود 5 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها السياحة بنسبة 2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 5 قطاعات وهم السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، 1.8%، 1.6%، 0.9%، 0.5%، على التوالي.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، يليهما قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 1.3%، وهبط قطاعي العقارات والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 685.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.05%، والعرب على 9.36%، واستحوذت المؤسسات على 23.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 91.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 7207 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3703 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.