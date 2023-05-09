شاب يحول كشك كهرباء إلى لوحة فنية لمسجد سيدي عبد الرحيم القنائى.. صور

قنا صابر سعيد

هي نسخة طبق الأصل بدأ أحد الفنانين القنائيين في عملها منذ فترة قريبة لأشهر مساجد محافظة قنا والصعيد، مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي مستغلًا أحد أكشاش الكهرباء التي تحتاج إلى إعادة تلوين لتحسين منظرها الجمالي ورسم معلما من معالم قنا الأثرية الإسلامية الذي يعد قبلة الزائرين من كل مكان، يتوافد على المئات يوميا لأداء الصلوات أو زيارة الضريح والاستمتاع بالأجواء الروحانية، أو التواجد في الحديقة الفسيحة التي تتقدم المسجد وتضفي عليه منظرًا جميلًا.

وبهدوء يمسك الفنان فرشاته ويبدأ في رسم تفاصيل ساحة المسجد الخارجية على كشك الكهرباء ليجذب انتباه المارة بعمله الفني، في المبادرة التي أطلقها لتحويل أكشاك الكهرباء إلى أعمال فنية لتحسين المنظر الجمالي سواء في المدن أو القرى، وبأدوات بسيطة يخرج في النهاية الشكل المطلوب يسجد التفاصيل كاملة ويعرفه الجميع من أبناء المحافظة، ويبدأ العمل في توقيت ما بعد العصر وحتى الغروب لمدة عدة أيام حتى ينتهي من الشكل المطلوب.

قال أحمد الأسد، معلم تربية فنية ورسام قنائي، إن فكرة رسم ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي جاءت لقيمته التاريخية، فهو أهم معلم إسلامي في محافظة قنا والجميع يعرفه جيدا سواء الصغار أو الكبار وأراد من خلال الفن أن يجسد عمل فني صغير عن ساحته برسمها على أحد أكشاش الكهرباء في مدينة قنا والقريبة من الجسد استكمالًا لمبادرة تحويل أكشاك الكهرباء إلى رسومات لتحسين المظهر الجمالي للمدن في محافظة قنا.

وأوضح الأسد، أنه اعتمد في الرسمة على التفاصيل لكي تظهر للمواطنين بشكل يتقرب كثيرًا من ساحة المسجد الخارجية ذات الأعمدة المتنوعة والألوان البسيطة، واستخدم ألوان مقاربة منها في الدرجة، ويبدأ الرسم بعد انتهاء فترة عمله أو في أوقات فراغه مستخدما أدواته من ريشة وألوان وخامات تبطين أرضية الكشك للرسم عليها معتمدًا على نفسه دون تواجد أحد معه حتي الانتهاء من العمل كاملًا وظهوره للنور.

وأشار أحمد الأسد، إلى أن أول مبادراته أطلقت في عام 2020 وكان هدفها تجميل وتزيين القرية التي يسكن فيها، وجمع خلالها الأهالى والشباب للعمل فى المبادرات الإيجابية ومساعدة بلادهم عن طريق الفن، لافتًا أن الفنون من الأشياء التى تصنع الطاقات الإيجابية عند الإنسان لذلك اختار ذلك المجال واستمر فيه بمدينة قنا وعدد من المراكز والمحافظات خارج قنا.



أثناء رسم ساحة المسجد



أحمد الأسد فنان قنائي



رسم مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي على كشك كهرباء



رسم مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي على كشك كهرباء2



رسم مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي على كشك كهرباء3