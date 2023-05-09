رفع 10 آلاف طن مخلفات من المنطقة الصناعية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه تم انتهاء الأعمال بالحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بجمصة بمدينة جمصة بمشاركة عدد من الوحدات المحلية وإدارة المركبات وجهاز نظافة وتجميل المنصورة وإدارة المخلفات وإدارة المنطقة الصناعية.

وباشرت الحملة أعمالها باشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية، ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات، ودكتور مصطفي عنان مدير عام المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد 13 وحده محليه شملت المطرية والجمالية ومنية النصر، والكردي ودكرنس وحي شرق وحي غرب، واجا وطلخا والسنبلاوين، وبني عبيد ونبروه والجماليه باشراف نواب رؤساء هذه المراكز حيث تم الاستعانه بعدد 20 معده ما بين حفارات ولوادر و سياره حموله 25 طن و20طن ومعدات التدخل السريع لإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة.

وأكد "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مداخل ومخارج ومحيط المنطقة الصناعية ومنطقة ال108 فدان تمهيدا لطرحها علي المستثمرين واضاف "مختار" أنه تم رفع 10000طن من المخلفات بالمنطقة الصناعية علي مدار 5 ايام تم نقلها الي منطقة 15 مايو بمدينة جمصه لردم المستنقعات والبرك بالمنطقة.

ووجه المحافظ رئيس مدينه جمصه للتنسيق مع رئيس جهاز المنطقه الصناعيه بتقليم كافه الحشائش والأشجار والجزر الوسطي بالمنطقه الصناعيه والحفاظ علي ماتم انجازة من اعمال رفع كفاءة .

وأشار "مختار" إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.