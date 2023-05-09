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تكليف مجدى أحمد مديرا للتعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 10:53 م
تكليف مجدى أحمد مديرا للتعليم الثانوى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة مجدى أحمد كامل مدير عام التعليم الثانوي
كتب محمود طه حسين

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كلف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مجدي أحمد كامل منصور، بمنصب مدير عام التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

 

وشغل مجدى كامل خلال الفترة الماضية عدة مناصب قيادية منها وكيل إدارة أوسيم التعليمية ثم مديرا للإدارة، كما يمتلك مجدى كامل رؤية ثاقبة فى التطوير والتقييم خاصة فى مجال التعليم العام، إضافة إلى المتابعات الميدانية المستمرة للمدارس.

وتفقد اليوم، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مركز التدريب للمعلمين بإدارة شمال، والذى حضره المعلمين الجدد المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم لحضور التدريب الذهنى والبدنى الذى خصصته الوزارة لهم لتأهيلهم بدنيا وذهنيا، حيث نقل تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمتدربين.

وتحاور مع المتدربين لتوضيح الهدف العام للتدريب هو اكساب المشاركين المعارف والمهارات، والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني، والكفاءة البدنية والتواصل الفعال

وشمل اليوم الأول للتدريب وتنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطني والمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، واليوم الثاني، التأهيل البدني، ورفع الكفاءة البدنية، واليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات .. مهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.


التربية والتعليم

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التعليم الثانوى

التربيه والتعليم بالجيزه



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