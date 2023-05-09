تكليف الدكتور وليد أنور أمينَا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور وليد أنور الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور وليد أنور شغل العديد من المناصب، منها: أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية الطب بجامعة عين شمس، مدير وحدة الكلى الصناعية بمستشفيات جامعة عين شمس، ونائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي للشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة عين شمس، ومدير تنفيذي بمستشفي كوينز (إحدي مستشفيات مجموعة كليوباترا وأولى مستشفيات العزل الخاصة أثناء جائحة كوفيد-19)، كما شغل منصب مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي.

كما شارك الدكتور وليد أنور في الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في أمراض الباطنة وأمراض الكلى وزراعة الكلى بجامعة عين شمس، وعدد من الجامعات المصرية الأخرى، وشارك كمحاضر ومدرب في الكثير من الدورات الأساسية والمتقدمة في أمراض الباطنة وأمراض الكلى داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى أنه عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية في مجال أمراض الكلى وزراعة الكلى، وله العديد من الأبحاث العلمية المتخصصة المنشورة في أشهر المجلات الدولية والمحلية.