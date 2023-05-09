تعليم جنوب سيناء تعلن عن مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بعنوان "اللغة العربية والإبداع الرقمي"

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ب جنوب سينا ء عن مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة والتي تقام للعام الثالث على التوالي بعنوان اللغة العربية والإبداع الرقمي تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار تنمية واكتشاف المواهب وصقلها.

مضيفا واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن توجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية من خلال عبير نايل تتابع أعمال المسابقة .

وأشارت عبير نايل الموجه العام للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية أن المسابقة الدولية تبدأ من يوم 9 / 5 / 2023 حتى 15 / 6 / 2023 ويبدأ التدريب على البرمجيات من يوم 9 / 5 / 2023 حتى 25 / 5 / 2023، وتستهدف المسابقة جميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية ) سواء الطلاب أو المعلمين.