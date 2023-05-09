تطهير بحر أبو الأخضر وفاقوس بالشرقية لرى 270 ألف فدان.. صور

قال المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية، إنه يجرى الانتهاء من أعمال التطهير السنوى لبحر أبو الأخضر بزمام هندسات رى منيا القمح وههيا وفاقوس بطول 29 كم لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 800 ألف جنيه، وكذلك أعمال تطهير بحر فاقوس بطول 33 كم بزمام هندسات رى الحسينية وشرق وغرب فاقوس لخدمة زمام 120 ألف فدان وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه، والتى تأتى ضمن جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، أن أعمال التطهير تتم 3 مرات ميكانيكياً كل عام باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة ومره يدويا وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف، باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للرى والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الاعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف والمجارى المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضى بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجارى المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.