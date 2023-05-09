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بدء تقدم الطلاب العائدين من السودان للحصول على إفادات للتحويل للجامعات 13 مايو

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:31 ص
بدء تقدم الطلاب العائدين من السودان للحصول على إفادات للتحويل للجامعات 13 مايو وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم إتاحة وفتح باب التقدم للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل إلى الجامعات الخاصة، بدءًا من يوم السبت الموافق 13 مايو القادم، للحصول على إفادة من المجلس الأعلى للجامعات بوضعية الجامعة التي يرغب الطالب في التحويل منها، من حيث إنها سبق اعتماد شهاداتها من عدمه، وسوف يتسلم الطالب هذه الإفادة في غضون 72 ساعة من تاريخ التقديم، من مقر المجلس الأعلى للجامعات بمقره بجامعة القاهرة.
 
ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام القادمة رابطًا إلكترونيًا، يستطيع من خلاله الطلاب الراغبون في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية المصرية التقديم إلكترونيًا  للحصول على الإفادة من خلال التقدم على هذا الرابط.
 

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا طارئًا مشتركًا لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.


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