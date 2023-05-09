

وقال الوزير اليمني -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الاثنين- "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من مداهمة لمنازل المواطنين، وهدمها على رؤوس ساكنيها، بما فيها منازل فئة مجتمع المهمشين ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الأراضي والعقارات في حي عصر غرب العاصمة صنعاء، بمزاعم العثور على وصية بوقفها، جريمة تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات".



وأضاف أن هذه الممارسات الاجرامية التي لا تراعي الأوضاع الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب، تندرج ضمن مخطط الحوثيين للتغيير الديمغرافي في العاصمة صنعاء، عبر تهجير وتشريد السكان الأصليين في مناطق حزام العاصمة بالقوة، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة.

