الحق قدم.. وظائف خالية لحملة المؤهلات العالية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بمصانع بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- مدير صيانة (المؤهل هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك – السن من 30 :45).

- مراقبين جودة (المؤهل علوم وزراعة – السن من 21 : 30).

- موظف إداري (مؤهل جامعي – السن من 21 : 30).

- محاسبة (المؤهل بكالريوس تجارة – السن من 21 : 30).

- سكرتيرة (مؤهل عال – السن من 21 : 30).

- أخصائية IT(المؤهل هندسة – السن من 21 : 30).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

الجدير بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، كان قد أعلن توافر فرص عمل بمصانع بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

- عمال مخزن (المؤهل دبلوم - السن من 19 إلى 30).

- أمن (المؤهل دبلوم - السن من 21 إلى 40).

- فني قص (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

- سائق رخصة تانية (المؤهل من قراءة وكتابة - السن من 20 إلى 45).

- تمريض رعاية مركزة (المؤهل تمريض - السن من 21 إلى 35).

- عاملات إنتاج وخياطة (المؤهل دبلوم فيما أقل - السن من 18 إلى 35).

- عمال إنتاج (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 35).

- فني لحام (المؤهل دبلوم - السن من 18 إلى 30).