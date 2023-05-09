اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:10 م
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"التعاون الإسلامى" تدين الجريمة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:04 م
"التعاون الإسلامى" تدين الجريمة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة اثار العدوان الإسرائيلي على منزل فى قطاع غزة
إيمان حنا

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بأشد العبارات الجريمة البشعة التى ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء ؛ فى قطاع غزّة وأدت إلى استشهاد 13 فلسطينيًا ؛ بينهم عشرة أطفال ونساء إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين مواطنا فلسطينيا، معتبرة هذه المجزرة النكراء امتدادًا للعدوان العسكرى الإسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى فى انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني. وفق بيان منظمة التعاون الإسلامي.

 

وحملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذى يهدد بتقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، داعية فى الوقت نفسه المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومساءلة الاحتلال الإسرائيلى عن جميع جرائمه وانتهاكاته التى يرتكبها ضد الشعب الفلسطينى وارضه ومقدساته.

 


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