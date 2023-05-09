"التضامن" توزع 500 وجبة غذائيّة على العائدين من السودان عبر ميناء سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، توزيع 500 وجبة غذائيّة على العائدين من السودان بميناء سفاجا، كما قدم الهلال الأحمر شنطة مواد نظافة شخصية عبارة عن مناديل معطرة، وصابون ديتول و جيل معقم، وكمامات، بالإضافة إلى مياه وبسكوت لجميع الوافدين.

من جانبه قال أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، أن المديرية وفرت 27 كرسيا متحركا لاستخدام مع حالات المرض وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كما تم توفير وجبه إفطار كاملة ومياه، تم توزيعها بمجرد وصول العائدين، بالإضافة إلى تجهيز وجبات مطهية لكل الأفراد في حاله تواجدهم بمدينة سفاجا، وتجهيز مكان للإقامة في حالة وجود أفراد يعانون من بعض الأمراض وكبار السن حتى تستقر حالتهم الصحية.

يذكر أن استقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم الثلاثاء 466 شخص من العالقين في السودان بينهم مصريين وسودانيين وامريكي وكيني تم تجهيز اتوبيسات لهم بنقلهم من الميناء للمدن المختلفة





