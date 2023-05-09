التحقيق فى مصرع شخصين وإصابة 5 في مشاجرة بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

لقي مواطن وسيدة مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى مشاجرة بالشوم والاسلحة النارية بين عائلتين في منطقة نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة ميهوب في نجع الطويل بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وتطورت المشاجرة لاطلاق أحد طرفي المشاجرة الاعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع سيدة ومواطن وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتمت السيطرة على المشاجرة وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة لموقع المشاجرة وتمكنت من السيطرة على الوضع، وفض المشاجرة وتم إلقاء القبض على عدد من طرفي العائلتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكان قد قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بمنطقة ميدان أبو الحجاج، وعدد من شوارع وسط مدينة الأقصر، حيث تم ضبط 2 عربة حنطور بقيادة أطفال وتحرير 6 محاضر نظافة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق و الميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.