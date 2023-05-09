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البيان المالى للموازنة الجديدة وختامى "21/22" أمام "النواب".. اليوم

الثلاثاء، 09 مايو 2023 06:00 ص
البيان المالى للموازنة الجديدة وختامى "21/22" أمام "النواب".. اليوم مجلس النواب
كتبت إيمان علي

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يستانف مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان خلال جلسة اليوم الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما تعرض الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.
 
كما يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022. 
 
ويستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة يوم الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لاقرارها.
 
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبق وكشف عن ملامح الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» عن العام المالي الجديد 2024/2023، وبلغ إجمالي مصروفاتها نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.
 
ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
 

مجلس النواب

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الضرائب

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