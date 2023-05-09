الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة العثور على جثة مجهولة الهويه في ترعة الملاحة بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تحقق الاجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة مجهولة الهويه في مياه ترعة الملاحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهويه في مياه ترعة الملاحة بمدينة طنطا.

انتقلت قوة من الانقاذ النهري وشرطة النجدة وسيارة اسعاف وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص مجهول الهويه، وتم نقل جثمانه للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.