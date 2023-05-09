إنطلاق مبادرة "دكان الفرحة" بجامعة قناة السويس الأسبوع المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق مبادرة "دكان الفرحة" التى يُنظمها صندوق "تحيا مصر" الأسبوع المقبل بالجامعة، ضمن 18 جامعة بالمرحلة الأولى للمبادرة؛ لتوفير 12 ألف قطعة ملابس للطلاب غير القادرين.

جاء ذلك بالتزامن مع استقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عادل إمام مدير مبادرة "دكان الفرحة" بصندوق تحيا مصر.

اللقاء بحضور الدكتور محمد عبد الجواد المشرف على المدن الجامعية والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى أبو سريع مدير مكتب اتحاد الطلاب بالجامعة.

هذا وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم بجهود صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن الجامعة تُرحب بالمبادرة، خاصة وإنها تحمل أهداف إنسانية وتسعى إلى إسعاد الطلاب.

ومن جانبه، أفاد عادل إمام أن أنشطة المبادرة تشمل أيضآً تجهيزات الزواج لـلفتيات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن معرض "دكان الفرحة" لتوفير الملابس الجديدة للطلبة سيتم عقده الأسبوع المقبل.

وفى نهاية اللقاء قام وفد المبادرة بمتابعة المكان المُخصص لعرض المنتجات وتوزيعها على الطلاب، حيث سيقوم كل طالب باختيار أربع قطع من الملابس التي تناسبه.