إضراب موظفى سيارات الإسعاف فى إنجلترا للمرة الثانية احتجاجا على الأجور

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن موظفى سيارات الإسعاف فى جنوب شرق إنجلترا من المقرر أن يضربون الثلاثاء للاحتجاج على الأجور للمرة الثانية، مما أدى إلى تحذيرات من رؤساء المستشفيات من مزيد من الضغط على خدمات الطوارئ المنهكة.

وأضرب أعضاء نقابة العمال "يونايت" الذين يعملون لدى اثنتين من صناديق الإسعاف بعد رفض عرض الحكومة لدفع مبلغ نقدى عن الفترة 2022-23 تتماشى مع التضخم أقل من 5% لعام 2023-24.

وحثت شارون جراهام، الأمين العام لـ "يونايت"، الوزراء على إعادة فتح المفاوضات وتقديم "عرض أجر مناسب" لعمال هيئة الخدمات الصحة الوطنية.

وقالت: "الإضراب الذى قام به عمال الإسعاف فى الجنوب الشرقى لدينا هو جزء من استراتيجية تصعيد "يونايت" لممارسة ضغط أكبر على الحكومة. لقد قلنا دائمًا أن المبلغ الإجمالى لـ 22-23 لن يحل المسألة. العرض الحالى لا يفعل شيئًا لحل أزمة التوظيف التى تعيق هيئة الخدمات الوطنية الصحية ".

وتجرى "يونايت" سلسلة من عمليات الاقتراع لزيادة عدد العمال القادرين على الإضراب. وتأتى هذه الخطوة على الرغم من تصويت مجلس موظفى هيئة الخدمات الوطنية الصحية، الذى يغطى 12 نقابة، على قبول صفقة الأجور. وكان اتحاد النقابات العمالية من بين النقابات التى فشلت فى دعم الصفقة فى التصويت فى وقت سابق من هذا الشهر.

وسيضرب أعضاء "يونايت" العاملين فى كل من صناديق الإسعاف فى جنوب وسط وجنوب شرق الساحل من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء. هذا هو إضرابهم الثانى، على الرغم من أن بعض صناديق الإسعاف الأخرى عقدت خمسة أيام من الإضراب الصناعي.