إصابة سيدة وطفلتيها بحروق جراء نشوب حريق فى منزلهم بكفر الشيخ

أصيب سيدة وطفلتيهما بحروق متفرقة، جراء حريق نتيجة اشتعال بابور جاز بمنزل بقرية عورة التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة والإسعاف بلاغ يفيد بإصابة 3 "سيدة وطفلتيهما" بحروق متفرقة، جراء نتيجة اشتعال بابور جاز بمنزل بمنزل بقرية عويرة التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا، وهرعت سيارات الاسعاف وبمساعدة الأهالي جرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.
وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من أسماء عطية السيد، 25سنة، بحروق متفرقة بالجسم، وحبيبة محمد بسيوني،7سنوات ،عويرة كفرالشيخ، بحروق متفرقة بالجسم، وعبير محمد بسيوني،3سنوات بحروق متفرقة بالجسم، جاري عمل اللازم باستقبال المستشفى.
إصابة سيدة وطفلتيها بحروق جراء نشوب حريق فى منزلهم بكفر الشيخالثلاثاء، 09 مايو 2023 10:22 ص
اسعاف - أرشيفية
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أصيب سيدة وطفلتيهما بحروق متفرقة، جراء حريق نتيجة اشتعال بابور جاز بمنزل بقرية عورة التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.
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