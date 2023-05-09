اليوم السابع
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أهالى أسوان يثمنون الحوار الوطنى.. ويؤكدون: سيعود بالنفع للجميع

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:17 م
أهالى أسوان يثمنون الحوار الوطنى.. ويؤكدون: سيعود بالنفع للجميع الحوار الوطنى
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وجه أهالى محافظة أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على عقد الحوار الوطنى، مؤكدين أنه بشرى خير وبارقة أمل لمختلف أطياف الشعب المصرى، آملين أن تعود مخرجات الحوار الوطنى بالنفع على أهالى الجنوب ومنهم أهالى اسوان والنوبة.
 
وأكد الدكتور أحمد محمود صبرى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الشريف، أن الحوار الوطنى حدث تاريخى وطنى مهم جدا فى تاريخ مصر، لأنه جاء فى مرحلة يمكن وصفها بالذهبية التى تتضمن تأييد شعبى وإيجابى سيسجل فى التاريخ، بعد ثورة جميلة أعادت مصر للمصريين، أعقب ذلك القضاء على الإرهاب، ثم بدأت الجمهورية الجديدة بثورة فى البنية التحتية وإصلاح الاقتصاد وثورة تكنولوجية واستمر الوضع وصولا للثورة السياسية والتى يمكن القول بأن الحوار الوطنى هو أحد مخرجاتها.
وأضاف الدكتور أحمد صبرى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أجواء إيجابية سبقت الحوار الوطنى، خاصة إنشاء لجنة العفو الرئاسى، وبدء خروج الكثير من المحبوسين فى قضايا الرأى، بجانب عودة أبناء مصر المخلصين من الخارج للمشاركة فى بناء مصر الحديثة، ويمكن القول أن الحوار الوطنى جاء متوجا لكل المراحل السابقة.
 
وأشار إلى أن الحوار الوطنى شيئ مختلف جدا عن كل المعارك السياسية التى كانت فى تاريخ مصر، والسبب فى الاختلاف هو بعض العناصر وعلى رأسها وجود كل الفاعلين السياسيين فى الحوار السياسى من الأحزاب أيا كانت معارضة أو موالية للحكومة، ووجود النقابات وكل مكونات الحياة السياسية فى مصر وهو ما اعطى نافذة أمل بأن الحوار الوطنى يتضمن مخرجات إيجابية.
 
 

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