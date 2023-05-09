أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 9-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 9-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، وتعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 685.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.4 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.05%، والعرب على 9.36%، واستحوذت المؤسسات على 23.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 91.9 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 3104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 20798 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 7207 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3029 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3703 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 300 ألف سهم، 10 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 387 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي رواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة 5444 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 90 ألف سهم، 100 ألف سهم، 10 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 42.2 ألف سهم، 139.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 800 ألف سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.73%، وشراء الثانية 20 ألف سهم خزينة.

أوراسكوم

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إن مجلس إدارة الشركة موافقة على اقتراح شركة أسهم خزينة من الأسهم المتداولة ببورصة ناسداك دبي، ودعوة الجمعية العامة للنظر في اعتماد القرار، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة والقرارات المعمول بها ببورصة ناسداك دبي في شأن شراء أسهم الخزينة.

ماريديف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من شركة فنبي المستشار المالي المستقل، وتقرير شركة حازم حسن مراقب حسابات الشركة عليها، واعتماد العرض النهائي المقدم من شركة الجهاز القابضة إلى شركة فالنتاين ماريتايم المحدودة، بمبلغ إجمالي 115.6 مليون دولار مقابل حق شراء بعض الوحدات البحرية المملوكة للشركة.

ويتم توزيع مبلغ الصفقة بين مبلغ 71.8 مليون دولار تسوية مباشرة مع البنوك المانحة بالكامل مديونية شركة فالنتاين المتعلقة بالوحدات البحرية المباعة، ومبلغ 28.5 مليون دولار نقدًا لسداد بعض الالتزامات القائمة المستحقة لها علاقة بالوحدات البحرية لبعض الموردين الأساسيين، ومبلغ 300 ألف دولار نقدًا لإتمام شراء حصة شركة فالنتين ماريتايم المحدودة (60%) في الشركة السعودية التابعة لها، ومبلغ 15 مليون دولار نقدًا مشروطًا بموافقة شركة الجهاز القابضة على شروط التسوية مع الدائنين الآخرين.

صندوق الاستثمار العقارى

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2023، وبلغت إيرادات شركة وثائق صناديق الاستثمار العقارى 6.3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون جنيه، وبلغ صفاي الربح 3.5 مليون جنيه مقارنةً مع 688.6 ألف جنيه.