اليوم السابع
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يتكلف 2 مليون جنيه.. إنشاء موقف حضارى جديد لأهالى الديسمى بالجيزة

الإثنين، 08 مايو 2023 10:37 ص
يتكلف 2 مليون جنيه.. إنشاء موقف حضارى جديد لأهالى الديسمى بالجيزة مواقف حضارية بقرى حياة كريمة بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تغيير واقع 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، بتنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية التي تستهدف الارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن ما يقرب من 787 ألف نسمة، وذلك خلال المرحلة الأول من أعمال المبادرة.

ويعد موقف الديسمي الحضاري الجديد والجاري تنفيذه بقرية الديسمي بمركز الصف، أحد أبرز المشروعات الخدمية التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتسهيل تنقلاتهم، وذلك ضمن "مشروع الديسمي المتكامل" والذي يعد أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدداً من قرى مركز ومدينة الصف.

ينفذ المشروع على مساحة 2400م2، ليسع 16 سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي، كما أنه مزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه، وذلك بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

بلغت نسبة تنفيذ المشروع 90%، ومن المقرر أن يتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني قرية الديسمي.

جدير بالذكر أن موقف الديسمي الجديد ليس الموقف الوحيد الذي تم تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة، فقد شهد مركز الصف أنشاء موقف الشوبك الحضاري الجديد، والذي يسع لأكثر من 200 سيارة سرفيس، وتم دعمه بمقاعد للانتظار ودورات مياه، ويضم 3 خطوط تنقل كمرحلة أولى وهي خط الشوبك حلوان، خط الصف الشوبك، خط الشوبك بني سويف وذلك مع إضافة عدداً من خطوط السير الإضافية في المراحل المقبلة، ووفقا لاحتياجات المواطنين لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى الوحدة المحلية.


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قرية الديسمي

الجيزة

مركز الصف



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