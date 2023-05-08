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وزير الطاقة والمياه اللبنانى يتفق مع نظيره السورى على تفعيل اللجان المشتركة

الإثنين، 08 مايو 2023 01:32 م
وزير الطاقة والمياه اللبنانى يتفق مع نظيره السورى على تفعيل اللجان المشتركة وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض
إيمان حنا

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بحث وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض مع وزير الموارد المائية السوري المهندس تمام رعد، تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة التي تتابع تطبيق الاتفاقيتين المتعلقتين بنهري العاصي والنهر الكبير الجنوبي على أن تستكمل النقاشات في اجتماع قريب للجانبين.

وأبدى الوزير فياض أمله الكبير بانعكاس التطورات الإيجابية على الساحة العربية على دول المنطقة كلها وخاصةً لبنان وسوريا والعراق"، وفق بيان لوزارة الطاقة اللبنانية.

والتقى فياض أيضا، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، مع وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله وجرى استعراض مشكلة الجفاف الشديد الذي يعانيه العراق جراء تدني معدل تدفقات نهري دجلة والفرات والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية مع دول المنبع لتطبيق المعايير والمعاهدات الدولية بما يختص بتقاسم الحصص بين الدول. وأعرب فياض عن "دعم لبنان للموقف العراقي" وأمل "بأن تتحول المياه العابرة للحدود الى أداة سلام وتفاهم بين الشعوب".

كما التقى مع وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد فاضل بحضور المدراء العامين في الوزارة. واستعرض الجانبان للمشاكل المشتركة التي يعانيها قطاع الطاقة في البلدين والجهود المبذولة لحل هذه المشاكل عبر التوجه الى الإعتماد على الطاقة المتجددة وإعتماد الادارة المتكامل لكافة القطاعات.

وأبلغ فياض نظيره العراقى برغبة واستعداد الشركات اللبنانية للمساهمة في مشاريع البنى التحتية التي تنوي الحكومة العراقية القيام بها في إطار خطتها للنهوض". وأبدى تشجيعه لهذه المبادرة ورحب "بالاستفادة من خبرات الشركات اللبنانية وخاصةً في مجال الكهرباء".

 

 


اللجان الفنية المشتركة بين لبنان وسوريا

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