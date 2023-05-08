وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 23 ألفا و580 طن قمامة ومخلفات مبانى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار شن الحملات المكثفة ل رفع القمامة ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة، بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وفى سياق متصل، كلف المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع (23580) طن قمامة من مراكز الزقازيق ومنيا القمح وههيا والحسينية ومدينة القرين بواقع (1179) نقلة خلال (27) يوم عمل خلال شهر أبريل الماضى، حيث تم رفع (2320) طن قمامة من مقلب الغار بمدينة الزقازيق بواقع (116) نقلة، بالإضافة لرفع (7840) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (392) نقلة، كما تم رفع (600) طن قمامة ومخلفات مبانى من كفر حمودة بمركز ههيا بواقع (30) نقلة، فضلاً عن رفع (7660) طن قمامة من مدينة الصالحية الجديدة بمركز الحسينية بواقع (383) نقلة ورفع (5160) طن قمامة من مدينة القرين بواقع (258) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.