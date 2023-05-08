نائب محافظ المنيا يستقبل وفدا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكى.. صور

استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرف على جهود الدولة المصرية المبذولة فى كافة المجالات.

وخلال اللقاء استعرض نائب محافظ المنيا مع الوفد أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها محافظة المنيا «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد نائب المحافظ على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، وقد حظيت المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه المشروعات يأتى فى مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة) وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع فى المرحلة الأولى تطوير عدد (5) مراكز وهى (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالى عدد (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و(757 ) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو ( 3 ) ملايين مستفيد أى نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ ما يقارب من 3295 مشروع فى كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالى 102 قرية.

واصطحب نائب المحافظ الوفد فى جولة على كورنيش النيل بالمحافظة والذى يمتد لمسافة 7 كيلو متر، كما تضمنت جولة الوفد بالمحافظة زيارة كنيسة ودير السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، والتى تم افتتاحهم بعد أعمال التطوير التى شهدها مسار العائلة المقدسة، حيث تعتبر منطقة جبل الطير هى أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى المحافظات الثمانية، التى يتضمنها خط سير العائلة المقدسة فى مصر.

وأكد أعضاء الوفد أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية شريكيين ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية فى العديد من المجالات، كما أشادوا بما تحقق من إنجازات واضحة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة) وتحقيق التنمية الشاملة فى كافة القري.