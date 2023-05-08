اليوم السابع
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مصر للطيران تنقل كنوز مصر بالمجان على رحلتها القادمة من إيطاليا

الإثنين، 08 مايو 2023 11:24 ص
مصر للطيران تنقل كنوز مصر بالمجان على رحلتها القادمة من إيطاليا مصر للطيران
كتب محمود عبد الغني

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أعلنت شركة مصر للطيران، انه انطلاقًا من دورها الوطنى الذي تقوم به الشركة في سبيل الحفاظ على تراث مصر وحضارتها لما لها من قيمة تاريخية عريقة، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، قامت مصر للطيران بنقل شحنة أثار مصرية مجانًاعلي متن رحلتها رقم MS792 القادمة من روما إلى مطار القاهرة الدولى .
 
وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تقوم بدورها القومى فى استرداد باقى القطع المصرية الأثرية المهربة من مختلف دول العالم  بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الخارجية المصرية.
 
وأضاف زكريا، انه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما من خلال السفير باسم راضى سفير مصر بروما وناجى غابة نائب السفير المصرى وحاتم محمود مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الأثار على متن طائرة مصرللطيران من طراز  B737-800 مع توفير كافة وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.
 
جدير بالذكر أن مصر للطيران قامت خلال الأعوام السابقة بنقل عدة شحنات أثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصاً منها على أداء دورها كناقل وطني في حماية التراث المصري، والذي تفخر مصر للطيران دائما به وبشعار حورس الذي يعد جزءً من هذا التراث.
 
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مطار القاهرة

وزارة الطيران

مصر للطيران

اثار مصر



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