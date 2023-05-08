محافظ السويس يستقبل ممثلى إقليم جامعات شرق الدلتا

السويس _ السيد فلاح

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، بمكتبه اليوم الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس وممثلي أقليم جامعات شرق الدلتا بحضور دكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء أحمد شاكر، رئيس حي الجناين والدكتور سعيد عبادي، نائب رئيس جامعة السويس لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي اللقاء رحب المحافظ بممثلي 5 جامعات إقليم شرق الدلتا مؤكدًا علي استمرار التعاون والتنسيق بينهم لخدمة المجتمع والبيئة وتقديم خدمات المواطنين في هذه المحافظات.

وتطرق الحديث حول تنظيم القوافل الشاملة في المجالات الطبية والبيطرية والزراعية ودور الجامعات في التثقيف والتوعية في الجالات والموضوعات المختلفة داخل مجتمعنا.

وفي اللقاء أيضًا دار حديث حول مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس لتقديم خدمات المواطنين في العديد من مجالات الحياة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما قدم المحافظ الشكر لجامعة السويس بالتنسيق مع إقليم جامعات شرق الدلتا ومؤسسة حياة كريمة علي تنظيم القوافل الشاملة بمحافظة السويس بقري جنيفة وكبريت وشندورة بحي الجناين.