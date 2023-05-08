مجلس مدينة زفتى: توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين بالقرى

الغربية محمد طارق

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية برئاسة إبراهيم فايد، عن توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة لخدمة المواطنين فى دفع رسوم المتغيرات وتحصيل أى متأخرات فى دفع المستحقات الشهرية للمحلات والشقق السكنية ومحاضر الاشغالات النظافة.

وأشار المركز إلى أن السيارة ستجوب كافة القرى ويوجد بها "موظف إيرادات، موظف إشغالات، موظف خزينة، موظف شباك استلام، سكرتير الوحدة، التغيرات المكانية" وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، وسيتم التنبيه على مواعيد القرى من خلال الصفحة الرسمية ودور العبادة.

وكان ديوان عام محافظة الغربية أعلن عن إعادة طرح المحل عدد من المحال التجارية وقطع أراضى بشارع الجيش البحرى أمام موقف الاتوبيس بمركز ومدينة زفتى مقابل حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى مزايدة علنية يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجارى.

وأضاف بيان الإعلان أن التقديم بمقر الإدارة المالية بالديوان العام وقيمة تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه، و299 جنيه ثمن كراسة الشروط من الإدارة المالية.